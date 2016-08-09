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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 12:25 BJT

中国债市：中债登称下周一起将分别发布进出口行和农发行债收益率曲线

路透上海8月9日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司周二公告称，拟于下周一（15日）起分别发布“中债进出口行债收益率曲线” 和“中债农发行债收益率曲线”，同时停止发布中债政策性金融债收益率曲线 。

刊登在中国债券信息网的公告并指出，“中债政策性金融债收益率曲线”的历史数据将与“中债进出口行债收益率曲线”和“中债农发行债收益率曲线”进行对接，两条新增曲线的期限为隔夜至20年。

新增的进出口行和农发行债收益率曲线均将包括到期、即期和远期三个品种。

目前中国三大政策性银行发行的金融债中，国开行已有单独的收益率曲线 ，此前进出口行和农发行则共用“中债政策性金融债收益率曲线”。（完）

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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