路透基点：中国运通网城房地产投资信托签署3亿美元等值贷款

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 消息人士称，运通网城房地产投资信托签署3亿美 元等值贷款，以支持其在新加坡的上市。 中国银行新加坡分行和星展银行是这项融资的牵头行、簿记行暨协调 行。这项融资包括10亿元人民币(1.5亿美元)三年期分期偿还贷款和2亿新 加坡元(1.5亿美元)三年期一次性还清贷款。 东亚银行上海分行、马来亚银行、南洋商业银行和大华银行以牵头行 兼簿记行(MLAB)身份加入这项交易，中信银行(国际)新加坡分行、中国招 商银行新加坡分行和中国工商银行新加坡分行担任授权牵头行，中国农业 银行新加坡分行、中国交通银行新加坡分行和中国建设银行新加坡分行为 主办行。 2亿新加坡元贷款、加上首次公开发行(IPO)的部分资金，将用于支付 运通网城房地产投资信托位于上海的保荐机构--富春控股集团。运通网城 房地产投资信托上市后，富春控股集团保有45%股权。 杭州崇贤港投资有限公司、杭州北港物流有限公司和浙江恒德桑普物 流有限公司为本地人民币融资的借款人，而这三家公司也是运通网城房地 产投资信托的组成部分。 运通网城房地产投资信托旗下的基础资产为在杭州的六个电商和物流 资产，该信托7月28日在新加坡上市时，这些资产的估值约为63.6亿元人 民币。 汤森路透旗下IFR 7月末报导，运通网城房地产投资信托IPO融资规模 为3.46亿新加坡元，招股价为每股0.81新加坡元，参考价区间为0.76至0. 82新加坡元。运通网城房地产投资信托2016年和2017年的股息收益率预期 分别为7.1%和7.3%。星展银行为独家全球协调行，并与中银新加坡、中国 国际金融有限公司(CICC)及Maybank Kim Eng担任联席簿记行。(完)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿