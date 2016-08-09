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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 13:14 BJT

新兴汇市：投资者追求收益推动多数亚币上扬，韩元触及近14个月高位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.35    102.45   +0.10  +17.54    120.30
    坡元            1.3484    1.3468   -0.12   +5.12    1.4175
    台币          31.439    31.512   +0.23   +5.18    33.066
    韩元           1105.70   1108.30   +0.24   +6.26   1174.95
    泰铢             34.93     34.98   +0.14   +3.12     36.02
    菲律宾披索       46.92     46.84   -0.17   -0.03     46.90
    印尼卢比      13132.00  13129.00   -0.02   +4.97  13785.00
    印度卢比       66.93     66.84   -0.13   -1.17     66.15
    马币            4.0290    4.0350   +0.15   +6.48    4.2900
    人民币          6.6616    6.6609   -0.01   -2.54    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。
  * 新加坡金融市场因假期休市。 (完)
   
        
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 (编译/审校 王兴亚/艾茂林/张若琪/戴素萍)

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