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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 15:22 BJT

《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.50%，配置热潮仍未散去

* 招标品种：财政部五年期续发固息国债

* 期限及招标金额：350亿元

* 招标时间: 周三(8月10日)10:35-11:35

* 受访人数: 12位(银行、券商)

* 预测区间：2.47%-2.53%

* 预测均值: 2.50%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月9日 - 中国财政部周三将招标续发行五年固息国债。路透调查显示，缺资产背景下近期债市配置需求愈发强劲，尤其是一级市场，本周招标的利率债都相当火爆，预计明日该国债在配置热潮中仍将受追捧，定位明显低于二级市场，预测均值为2.50%。

“真真看不懂这行情，就跟不要钱一样的买。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员亦谈到，短期内尽管并无明显利好消息推动，但汹涌的配置盘源源不断，新债投标倍数都相当高，旺盛的需求应该还有一个释放的过程，明日五年国债定位可能在2.50%附近甚至更低。

国开行周二上午招标发行的七年、10年和20年期增发债中，10年品种接近预期，七年和10年则明显偏低；三期债对应投标倍数为7.43倍、4.81倍和4.47倍。

中债国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.5553%；二级市场上，本次续发标的券160015 最新成交在2.53%。

明日招标新债为今年第15期 五年期品种续发，采用混合式招标方式，标的为价格；具体招标时间为8月10日上午10:35-11:35；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至8月11日进行分销，8月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年7月14日开始计息，按年付息，票面利率2.65%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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