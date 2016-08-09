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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 14:20 BJT

日本股市：日经指数收高因日圆走软触及两周高位，兄弟工业大涨19.3%

路透东京8月9日 - 日本日经指数周二收高，在淡静交投中最高触及两周高位，归功于日圆走软。

日经指数 收高0.7%至16,764.97点，盘中因获利了结曾一度跌至16,630.56点，随后回升并最高触及16,779.59点，为7月27日以来最高。

兄弟工业株式会社(Brother Industries Ltd) 飙升19.3%，此前该办公室设备生产商上修了业绩预期。

东证股价指数 收高0.9%至1,317.49点，成交量18.9亿股，上周日均成交21.5亿股。

JPX-日经400指数 收高0.9%至11,858.66点。(完)

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