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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 14:24 BJT

澳洲股市：小幅收高，受金融类股支撑

路透悉尼8月9日 - 澳洲股市周二持稳，但公司业绩推动个股大幅波动。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 小涨14.66点，收报5552.5点，涨幅0.26%。(完)

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