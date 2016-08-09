版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 9日 星期二 14:35 BJT

国际油市：油价下跌，过剩担忧和获利了结打压OPEC或限产的利好影响

自油价从2014年中开始大跌以来，委内瑞拉一再试图撮合冻产协议，以减轻供应过剩，但成果有限。

“原油价格过去一段时间上涨，因此OPEC可能不会达成协议，”东京冈藤商事的Kaname Gokon表示。“俄罗斯似乎与OPEC保持距离。”

0608GMT，10月布兰特原油期货 下跌0.30美元至每桶45.09美元，上日结算价上涨1.12美元或2.5%。布兰特原油7月下跌近15%之后，本月至今上涨约6%。

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货 下跌0.28美元至每桶42.74美元，周一收高1.22美元或2.9%。该美国指标原油价格7月下跌约14%，8月迄今上涨约2.5%。

卡塔尔能源部长兼2016年OPEC大会主席萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周一称，尽管近期国际油价下跌，油市目前朝向恢复平衡，他并称OPEC持续进行对话以稳定市场。

交易商称，市场数据公司Genscape报告，截至8月5日当周，库欣原油库存增加超过30.7万桶。不过分析师预计，上周美国原油库存减少100万桶。

美国石油协会(API)周二2030GMT将公布最新每周原油库存数据。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/张明钧; 审校 王洋/张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐