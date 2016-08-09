国际油市：油价下跌，过剩担忧和获利了结打压OPEC或限产的利好影响

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
自油价从2014年中开始大跌以来，委内瑞拉一再试图撮合冻产协议，以减轻供应过剩，但成果有限。
“原油价格过去一段时间上涨，因此OPEC可能不会达成协议，”东京冈藤商事的Kaname Gokon表示。“俄罗斯似乎与OPEC保持距离。”
0608GMT，10月布兰特原油期货 下跌0.30美元至每桶45.09美元，上日结算价上涨1.12美元或2.5%。布兰特原油7月下跌近15%之后，本月至今上涨约6%。
纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货 下跌0.28美元至每桶42.74美元，周一收高1.22美元或2.9%。该美国指标原油价格7月下跌约14%，8月迄今上涨约2.5%。
卡塔尔能源部长兼2016年OPEC大会主席萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周一称，尽管近期国际油价下跌，油市目前朝向恢复平衡，他并称OPEC持续进行对话以稳定市场。
交易商称，市场数据公司Genscape报告，截至8月5日当周，库欣原油库存增加超过30.7万桶。不过分析师预计，上周美国原油库存减少100万桶。
美国石油协会(API)周二2030GMT将公布最新每周原油库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/张明钧; 审校 王洋/张若琪)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿