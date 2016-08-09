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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 14:54 BJT

印度央行：可能在10月透过货币政策委员会来决定利率--总裁拉詹

路透孟买8月9日 - 即将卸任的印度央行总裁拉詹周二表示，央行可能将透过货币政策委员在10月决定利率。央行之前才决定维持附买回利率 不变。

拉詹在其任内最后一次政策会议上表示，政策立场仍“宽松”。

根据国会上月通过的改革，六名委员组成的货币政策委员会将透过多数决定利率，当反对与赞成票数相同时，则由央行总裁投出决定性的一票。

“我希望下次货币政策声明由货币政策委员会所提出。而由货币政策委员会的外部委员所组成的特别委员会已展开这样的过程，”拉詹在公布政策决议后的记者会上对记者表示。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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