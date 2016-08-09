印度央行：可能在10月透过货币政策委员会来决定利率--总裁拉詹

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透孟买8月9日 - 即将卸任的印度央行总裁拉詹周二表示，央行可能将透过货币政策委员在10月决定利率。央行之前才决定维持附买回利率 不变。
拉詹在其任内最后一次政策会议上表示，政策立场仍“宽松”。
根据国会上月通过的改革，六名委员组成的货币政策委员会将透过多数决定利率，当反对与赞成票数相同时，则由央行总裁投出决定性的一票。
“我希望下次货币政策声明由货币政策委员会所提出。而由货币政策委员会的外部委员所组成的特别委员会已展开这样的过程，”拉詹在公布政策决议后的记者会上对记者表示。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿