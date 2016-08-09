美国与加拿大经济指标预测--8月10日-8月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月10日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 526.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,315.2 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 557.4 550 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.1 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 53.2 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,130 盈余60 8月11日(四) 1230 美国进口物价(较前月) 7月 -0.3% +0.2% 出口物价(较前月) 持平 +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 26.5 26.9 四周均值(万人) -- 26.025 续请失业金人数(万人) 7月30日当周 214.0 213.8 1230 加拿大新屋价格指数 6月 +0.3% +0.7% 8月12日(五) 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 +0.2% +0.3% (较前月) +0.1% +0.5% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.3% (较前月) +0.2% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.7% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.1% +0.2% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月初值 91.5 90.0 现况指数 109.0 109.0 预期指数 78.1 77.8 8月15日当周 8月15日(一) 1230 美国纽约联储制造业指数 8月 正2.75 正0.55 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 60 59 2000 美国整体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流出110 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出183 8月16日(二) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 -- -1.0% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.0% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.1% 1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 116.0 115.3 建筑许可(较前月) -- +1.5% 房屋开工年率(万户) 118.0 118.9 房屋开工(较前月) -- +4.8% 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.6% 产能利用率 75.5% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.4% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2% 8月17日(三) 暂无重要经济指标公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)