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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 15:10 BJT

全球金市：金价徘徊在一周低点附近，因美元持坚

美元指数 扳回稍早跌幅，小涨0.1%并高见96.514。

“金价在周五受挫后处于守势，反映了市场上对美联储12月升息的预期，”澳洲国民银行(NAB)分析师Vyanne Lai表示。

“然金价短期内不会大幅走弱。”

Lai表示，在美元上涨及美国升息前景下，金价一直充满韧性，因其他国家益发寻求扩大刺激举措。

媒体引述美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔谈话指出，美国经济长时间陷于低成长的风险升高，这意味着有必要实施较前预期为低的利率。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少0.67%，至973.81吨。

现货银 下跌0.2%至每盎司19.66美元，周一时跌至近两周低位。

铂金 跌0.5%至1,144美元。钯金 下跌0.7%至685.63美元，盘中一度触及两周低位685.47。(完)

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(编译 李春喜/戴素萍 审校 高琦/王洋)

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