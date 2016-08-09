全球金市：金价徘徊在一周低点附近，因美元持坚

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
美元指数 扳回稍早跌幅，小涨0.1%并高见96.514。
“金价在周五受挫后处于守势，反映了市场上对美联储12月升息的预期，”澳洲国民银行(NAB)分析师Vyanne Lai表示。
“然金价短期内不会大幅走弱。”
Lai表示，在美元上涨及美国升息前景下，金价一直充满韧性，因其他国家益发寻求扩大刺激举措。
媒体引述美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔谈话指出，美国经济长时间陷于低成长的风险升高，这意味着有必要实施较前预期为低的利率。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少0.67%，至973.81吨。
现货银 下跌0.2%至每盎司19.66美元，周一时跌至近两周低位。
铂金 跌0.5%至1,144美元。钯金 下跌0.7%至685.63美元，盘中一度触及两周低位685.47。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化
(编译 李春喜/戴素萍 审校 高琦/王洋)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿