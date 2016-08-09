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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 15:16 BJT

欧股业绩：第一太平戴维斯称英国商用地产业务获利腰斩，受退欧打击

路透8月9日 - 不动产仲介业者第一太平戴维斯 表示，旗下英国商用不动产业务上半年获利下滑54%，受到英国退欧公投的打击，而英国退欧与美国总统选举已经打击到信心。

第一太平戴维斯在截至6月底为止的六个月内基本获利成长11.5%至4,280万英镑(5,558万美元)；第一太平戴维斯业务遍及英国、亚洲、欧陆及美国。

但在6月23日英国公投过后，商用不动产是首波受到打击的领域，因投资人从基金撤资，迫使许多基金业者关门大吉。

第一太平戴维斯表示，并未改变全年预期，但“最近几周潜在结果的范围已经拉大”。(完)
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