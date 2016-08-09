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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 15:17 BJT

标题新闻：菲律宾央行8月11日会议料维持利率不变，因通胀持稳且强劲内需支撑经济成长--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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