台湾债市：10年公债殖利率随美债微收升，出口略复苏减弱降息预期

* 10年公债殖利率随美债微收升

* 台湾出口复苏减弱央行降息预期

* 资金仍多令殖利率逢高有接手买盘

* 105/4殖利率明日暂看在0.68-0.71%

路透台北8月9日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率随美债微收升，且台湾出口转正减弱央行9月降息预期；惟市场资金仍多，殖利率逢高仍有接手买盘。

交易员表示，尽管台股再创波段高位，但台债反应不大，这多半是因为各方认为股市反弹主要因热钱流入，并非反应景气大幅好转。而台湾7月出口虽然终结连17个月衰退，但回升也是因为去年低基期的缘故，景气复苏的力道仍嫌疲弱。

〞大家对股市走高已经免疫了，主要是认为资金行情推升，没有很在意，〞一位小型证券商交易员说。

台湾股市 周二连四日收升，续创13个月高位。分析师表示，亚股因资金持续流入创一年新高，台股也在外资加持下震荡走扬，不过本地投资人居高思危，令中小型股表现欠佳。

台湾7月出口恢复正增长，不仅远优于预期，亦正式结束先前连17个月的衰退，下半年出口有望继续维持正增长。景气复苏迹象明显，让分析师对台湾央行9月是否降息意见纷歧。

也有交易员认为，随着出口的回升，未来的总经数据不排除再现景气复苏的力道，这可能令央行9月的降息机会大减，公债殖利率回弹可能性增加；不过在资金充斥的环境下，台债殖利率大弹的机会仍低。

他们认为，目前105/4期因下周三10年新券要上场而出现弃券卖压，但殖利率升至0.70%以上后接手买盘还算不错，目前不认为10年券殖利率弹升幅度会太大。

财政部将于9月2日标售10年期105/11期公债，预定金额300亿台币，9月7日发行。该期公债将于8月17日(下周三)开始首日发行前交易。

交易员预估，105/4期殖利率明日的交易区间料在0.68-0.71%；五年券105/8 殖利率区间则暂看在0.51-0.53%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 +0.30 0.5180% 0.5155-0.5250% 40.5 10 105/4 +0.02 0.6980% 0.6972-0.7038% 80.5

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5 105/8 0.5180%

3 105/1 没有成交