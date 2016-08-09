德国数据：6月进口增加，贸易顺差缩窄

数据显示，6月进口较前月上升1.0%，是路透调查的分析师预估中值的两倍以上。

“第二季度，对外贸易未能刺激经济，”德国巴伐利亚州银行(BayernLB)经济分析师Stefan Kipar说道。

“第一季的强劲表现不能持续。但我们不会看到经济滑坡。我们认为第三季也不会滑坡。”

6月进口的强劲上升，使经季节调整贸易顺差缩窄至217亿欧元(240.3亿美元)，5月的修正值为221亿欧元。

路透调查显示德国第二季经济仅较前季增长0.3%；该数据将于8月12日公布。

德国第一季经济较前季增长0.7% ，是前一季增幅的逾两倍，因政府及家庭开支提高，以及建筑和资本财投资增加，抵消了外贸的拖累。(完)