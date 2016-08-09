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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,074亿韩元，为连四日买超

路透首尔8月9日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超2,07
4亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计净买入5,771亿韩元(5.2199亿美元)
。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)
：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     8月 9日       207.4           78.3         -314.2
    ^8月 8日        81.0           86.0         -202.4
     8月 5日       250.3          -72.8         -199.0
     8月 4日        38.4         -109.0           47.2
     8月 3日       -86.6         -196.2          253.8
     8月 2日        51.6         -180.6          106.2
     8月 1日       307.8         -296.9         -104.9
     7月29日       212.6         -319.6           89.5
     7月28日       196.5          -80.1         -110.1
     7月27日       243.8         -103.5         -137.9
     7月26日       194.2           16.8         -173.3
     7月25日       193.4         -107.7          -81.0
     7月22日        72.1           42.3         -120.1
     7月21日        44.0          -82.3           33.4
     7月20日       179.5         -221.4           32.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来       849.8         -691.2         -413.2
    ----------------------------------------------------
    今年以来     8,561.1       -5,232.0       -4,858.7
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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