表格：外资在韩国股市买超2,074亿韩元，为连四日买超

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透首尔8月9日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超2,07 4亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计净买入5,771亿韩元(5.2199亿美元) 。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超) ： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 8月 9日 207.4 78.3 -314.2 ^8月 8日 81.0 86.0 -202.4 8月 5日 250.3 -72.8 -199.0 8月 4日 38.4 -109.0 47.2 8月 3日 -86.6 -196.2 253.8 8月 2日 51.6 -180.6 106.2 8月 1日 307.8 -296.9 -104.9 7月29日 212.6 -319.6 89.5 7月28日 196.5 -80.1 -110.1 7月27日 243.8 -103.5 -137.9 7月26日 194.2 16.8 -173.3 7月25日 193.4 -107.7 -81.0 7月22日 72.1 42.3 -120.1 7月21日 44.0 -82.3 33.4 7月20日 179.5 -221.4 32.0 ---------------------------------------------------- 本月以来 849.8 -691.2 -413.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 8,561.1 -5,232.0 -4,858.7 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿