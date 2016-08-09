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债券 | 2016年 8月 9日 星期二 15:45 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率下滑，受累于多国央行放松政策预期

全球大量印钞推高了金融资产价值，令市场对欧元区公债等的需求持续高涨；欧元区公债收益率已接近纪录低位，甚至低于零。

分析师称，在他们考量未来通胀前景时，油价下跌亦推低公债收益率。油价下跌是因为市场持续担心全球供应过剩。

布兰特原油期货 周二跌0.60美元，至每桶44.80美元，在周一上涨近3%后拉回。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点，至负0.13%，多数欧元区公债收益率当日跌1-2个基点。

即使在意大利，尽管债信评级机构DBRS将意大利的A级信用评级列入观察名单，但市场对意大利公债的需求依旧较高。

意大利10年期公债收益率 跌2个基点，至17个月低点1.11%，距2015年初触及的纪录低位1.04%不远。

夏季欧元区公债发售迟滞，亦带动公债收益率下跌。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞/于春红; 审校 张明钧/高琦)

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