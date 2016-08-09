欧元债市：欧元区公债收益率下滑，受累于多国央行放松政策预期

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
全球大量印钞推高了金融资产价值，令市场对欧元区公债等的需求持续高涨；欧元区公债收益率已接近纪录低位，甚至低于零。
分析师称，在他们考量未来通胀前景时，油价下跌亦推低公债收益率。油价下跌是因为市场持续担心全球供应过剩。
布兰特原油期货 周二跌0.60美元，至每桶44.80美元，在周一上涨近3%后拉回。
德国10年期公债收益率 下跌1个基点，至负0.13%，多数欧元区公债收益率当日跌1-2个基点。
即使在意大利，尽管债信评级机构DBRS将意大利的A级信用评级列入观察名单，但市场对意大利公债的需求依旧较高。
意大利10年期公债收益率 跌2个基点，至17个月低点1.11%，距2015年初触及的纪录低位1.04%不远。
夏季欧元区公债发售迟滞，亦带动公债收益率下跌。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞/于春红; 审校 张明钧/高琦)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。