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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 15:47 BJT

美国个股：自由港希望尽快获得印尼政府延长铜出口许可

路透雅加达8月9日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 一名发言人周二表示，公司的印尼铜出口许可尚未获得六个月的延期，但希望印尼政府会很快发下。自由港的出口许可已在周一到期。

自由港是印尼的缴税大户之一，若出口业务持续停摆，自由港的获利有受创之虞，印尼政府的税收也将损失。

“我们有信心政府会很快发下出口许可，”自由港发言人Riza Pratama表示。

印尼官员Bambang Gatot周一晚间向记者表示，政府仍在评估是否延长自由港出口许可。

印尼矿业部官员周二进一步评论。

自由港希望避免重演以往出口许可到期后，出口业务中断的情况。自由港每日生产约22万吨铜矿石。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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