美国个股：自由港希望尽快获得印尼政府延长铜出口许可

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透雅加达8月9日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 一名发言人周二表示，公司的印尼铜出口许可尚未获得六个月的延期，但希望印尼政府会很快发下。自由港的出口许可已在周一到期。
自由港是印尼的缴税大户之一，若出口业务持续停摆，自由港的获利有受创之虞，印尼政府的税收也将损失。
“我们有信心政府会很快发下出口许可，”自由港发言人Riza Pratama表示。
印尼官员Bambang Gatot周一晚间向记者表示，政府仍在评估是否延长自由港出口许可。
印尼矿业部官员周二进一步评论。
自由港希望避免重演以往出口许可到期后，出口业务中断的情况。自由港每日生产约22万吨铜矿石。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿