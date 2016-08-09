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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 16:04 BJT

路透基点：湖北荣成再生科技寻求21亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，湖北荣成再生科技有限公司正在寻求最多21亿元人民币（3.15亿美元）的境内贷款，用于湖北省纸厂的资本支出。

消息人士称，第一商业银行和台湾土地银行被委托牵头本案。第一商银预计还将协调额度安排。

一位消息人士称，贷款料将包括A部分的18亿元人民币七年定期贷款，以及B部分的3亿元人民币五年循环信贷。

借款人预计将以土地、房产和机械设备作为抵押担保品，台湾上市母公司荣成纸业料提供担保。

荣成纸业上次涉足贷款市场就在不久前的2016年6月，当时是旗下的无锡荣成纸业筹集9.6亿元人民币三年期境内贷款，也是第一商银牵头负责。贷款包括A部分6.6亿元人民币定期贷款，以及B部分3亿元人民币循环贷。A、B两部分贷款利率分别为中国人民银行基准利率的100%和101.5%。

荣成纸业在台湾和中国大陆均设有业务，主要生产包装材料。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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