路透基点：湖北荣成再生科技寻求21亿元人民币贷款--TRLPC

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，湖北荣成再生科技有限公司正在寻求最多21亿元人民币（3.15亿美元）的境内贷款，用于湖北省纸厂的资本支出。
消息人士称，第一商业银行和台湾土地银行被委托牵头本案。第一商银预计还将协调额度安排。
一位消息人士称，贷款料将包括A部分的18亿元人民币七年定期贷款，以及B部分的3亿元人民币五年循环信贷。
借款人预计将以土地、房产和机械设备作为抵押担保品，台湾上市母公司荣成纸业料提供担保。
荣成纸业上次涉足贷款市场就在不久前的2016年6月，当时是旗下的无锡荣成纸业筹集9.6亿元人民币三年期境内贷款，也是第一商银牵头负责。贷款包括A部分6.6亿元人民币定期贷款，以及B部分3亿元人民币循环贷。A、B两部分贷款利率分别为中国人民银行基准利率的100%和101.5%。
荣成纸业在台湾和中国大陆均设有业务，主要生产包装材料。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿