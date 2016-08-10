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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 14:52 BJT

表格：外资及陆资在台股买超68.73亿台币，连五日买超共329.27亿台币

路透台北8月10日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超68.73亿台币，连续五个交易
日买超共计329.27亿台币
；上交易日修正后为买超65.83亿台币。   
        
      三大法人今日合计买超57.07亿台币，上交易日修正后为买超39.15亿台币。
            
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      8/10      +68.73         +57.07
      8/9       +65.83r        +39.15r
      8/8       +56.99         +57.70r
      8/5      +120.26         +93.29r
      8/4       +17.45          -6.58r
      8/3       -25.57         -32.02r
      8/2       +35.56         +23.74r
      8/1      +125.77r       +114.36r
    本月累计   +465.04        +346.71
    
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
       7月   +1,676.85r     +1,583.95r
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64        -279.57r
      11月     -431.74r       -564.48r
      10月     +663.18r       +638.75r 
       9月      -62.04        -142.25r
       8月     -570.67        -696.15r
       7月     -506.75        -733.05r
       6月     -847.34r     -1,035.22r
       5月     +311.31        +255.91r
       4月   +1,002.05r     +1,087.47r 
       3月     -428.47        -514.17r
       2月     +965.53        +924.28r
       1月     +641.86        +603.80r
       
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 董永年)

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