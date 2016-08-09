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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 16:14 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至四周低点，受美元走强和中国数据拖累

继中国7月进出口降幅高于预期后，中国7月工业生产者出厂价格指数(PPI)亦进一步下滑，巩固对中国央行可能不急于降息的预期。

澳新银行在一份报告中称，中国铜进口的下行趋势可能还将继续。中国7月铜进口量大幅下降。

“高库存与疲弱季节性需求并存，预示未来几个月进口需求仍将保持低迷。”

0726GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.7%，至每吨4,774美元，此前触及每吨4,770美元，为7月12日以来最低。铜价跌穿100日移动均线附近的支撑位，料将向200日移动均线切入位4,737美元回落。

上海期货交易所主力期铜合约 下跌0.8%，至每吨37,220元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 戴素萍/高琦)

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