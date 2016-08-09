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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 16:33 BJT

基金产业：标准人寿环球绝对回报策略基金首见季度资金外流-RBC

路透伦敦8月9日 - RBC Capital Markets分析师团队在一份致客户报告中表示，标准人寿旗下旗舰--环球绝对回报策略基金(Global Absolute Return Strategies Fund, GARS)在第二季首度出现资金外流，他们并称预期6月底以来资金流出该基金的情形已经恶化。

标准人寿周二稍早公布财报，其上半年管理资产规模成长7%，优于预估。

RBC分析师估计，GARS这档基金占该集团获利比重达30%，根据他们的预期，该基金资金可能持续外流，因而维持该股“表现逊于大盘”的评级。

截至6月底为止，GARS管理资产规模超过260亿英镑(337.6亿美元)，在全球所谓“绝对回报”类型基金中名列前茅；这类型基金的目标是在任何一种市况下都产生正回报，而在2008年金融危机过后，这类型基金在机构投资人及散户投资人之间受欢迎程度急速升高。(完)

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