基金产业：标准人寿环球绝对回报策略基金首见季度资金外流-RBC

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透伦敦8月9日 - RBC Capital Markets分析师团队在一份致客户报告中表示，标准人寿旗下旗舰--环球绝对回报策略基金(Global Absolute Return Strategies Fund, GARS)在第二季首度出现资金外流，他们并称预期6月底以来资金流出该基金的情形已经恶化。
标准人寿周二稍早公布财报，其上半年管理资产规模成长7%，优于预估。
RBC分析师估计，GARS这档基金占该集团获利比重达30%，根据他们的预期，该基金资金可能持续外流，因而维持该股“表现逊于大盘”的评级。
截至6月底为止，GARS管理资产规模超过260亿英镑(337.6亿美元)，在全球所谓“绝对回报”类型基金中名列前茅；这类型基金的目标是在任何一种市况下都产生正回报，而在2008年金融危机过后，这类型基金在机构投资人及散户投资人之间受欢迎程度急速升高。(完)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64