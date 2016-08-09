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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 16:54 BJT

《全球汇市》英镑下跌，受英国央行宽松讯息所累

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1092  1.1090  +0.02  +2.14  1.0860
    美元/日圆            102.31  102.43  -0.12 -14.95  120.30
    欧元/日圆         113.51  113.55  -0.04 -13.00  130.47
    美元/瑞郎            0.9827  0.9819  +0.08  -1.91  1.0018
    英镑/美元            1.3004  1.3038  -0.26 -11.77  1.4738
    美元/加元            1.3154  1.3152  +0.02  -4.95  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6693  6.6677  +0.02  +1.54  6.5680
    澳元/美元            0.7656  0.7650  +0.08  +5.24  0.7275
    新西兰元/美元        0.7134  0.7136  -0.03  +4.53  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0903  1.0892  +0.10  +0.16  1.0886
    欧元/英镑         0.8528  0.8505  +0.27 +15.76  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4971  9.5155  -0.19  +3.56  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4691  8.4670  +0.02  -4.19  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/ 戴素萍/王洋/张明钧/王琛/刘秀红/杜明霞/艾茂林)

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