《全球汇市》英镑下跌，受英国央行宽松讯息所累

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1092 1.1090 +0.02 +2.14 1.0860 美元/日圆 102.31 102.43 -0.12 -14.95 120.30 欧元/日圆 113.51 113.55 -0.04 -13.00 130.47 美元/瑞郎 0.9827 0.9819 +0.08 -1.91 1.0018 英镑/美元 1.3004 1.3038 -0.26 -11.77 1.4738 美元/加元 1.3154 1.3152 +0.02 -4.95 1.3839 美元/离岸人民币 6.6693 6.6677 +0.02 +1.54 6.5680 澳元/美元 0.7656 0.7650 +0.08 +5.24 0.7275 新西兰元/美元 0.7134 0.7136 -0.03 +4.53 0.6825 欧元/瑞郎 1.0903 1.0892 +0.10 +0.16 1.0886 欧元/英镑 0.8528 0.8505 +0.27 +15.76 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4971 9.5155 -0.19 +3.56 9.1705 美元/挪威克朗 8.4691 8.4670 +0.02 -4.19 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/ 戴素萍/王洋/张明钧/王琛/刘秀红/杜明霞/艾茂林)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿