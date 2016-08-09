更新版 1-中国汇市：人民币窄幅盘整后微收升，汇改周年临近关注监管层动向

* 人民币窄幅整理后微收升，中间价亦略升

* 7月通胀数据对汇市基本没有影响

* 客盘仍为净购汇，大行在6.6650元附近仍有维稳

* 短期人民币料继续跟随美元指数波动

* 关注监管层是否在汇改满周年后提出新的措施 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京8月9日 - 人民币兑美元即期 周二在上日收盘价附近窄幅整理后微收升，中间价亦略升。交易员称，今日客盘结购汇较均衡但仍是净购汇，在6.6650元附近依旧有大行“把守”；由于缺乏基本面驱动，短期人民币料继续跟随美元指数 波动。

他们并指出，最新公布的7月通胀数据对汇市基本没有影响，随着“收盘价+一篮子汇率变动”的中间价定价机制逐渐被市场接受，只要不出现极端情况，市场对汇价波动的敏感度料继续降低，短期可重点关注监管层是否在811汇改满周年后提出新的措施。

“最近走势很稳定的，基本上跟着模型走，年内应该还是偏贬值的吧，当然也看美联储到底怎么动作，至少大家都不恐慌了。马上811一周年了，看看上面有没‘总结陈词’。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，市场清淡没什么方向，预计随着811汇改周年的临近，人民币汇价将非常稳定。

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

中国国家外汇管理局周二称，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币，较一季度减少近一半；境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元，环比扩大逾两倍。

全球汇市方面，英镑兑美元周二下跌0.5%至一个月低位，为主要汇市中波动最大者，此前英国央行唯一的政策鹰派暗示其愿意进一步宽松。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.06%至94.66；SDR篮子指数微升至95.76，BIS篮子指数微跌至95.21。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6619 6.6624 0.01%

XS>

中间价 6.6594 6.6615 0.03% 成交额<CNYSPTVOL=CF 167.09亿美元 179.26亿美元

XT> 日内波动幅度(pips) 38 日低6.6642 日高6.6604

今年以来升贬幅度 -2.53% 2005年汇改以来升贬 24.24%

幅度 一年期美元/人民币掉 660

期

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6713 6.669 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.798 6.7893

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6622；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。