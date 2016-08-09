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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 16:55 BJT

路透基点：中国联塑集团贷款案规模增加一倍至6亿美元--TRLPC

路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，建材生产商中国联塑集团预计将把3.5年期到期一次性偿还贷款的规模提高一倍，从目标融资额3亿美元增加到6亿美元。

已经有超过15家银行承诺参与本案，贷款最高综合收益为200个基点，利率较Libor加码185个基点，费率是52.5个基点。

消息人士称，额度分配已经敲定，安排周四签约。

花旗集团、中国信托商业银行、恒生银行、汇丰、工银亚洲和台北富邦银行是此次贷款的牵头行兼簿记行。汇丰还是协调行，台北富邦银行是额度代理行兼文件准备行，恒生银行是签约仪式代理行。

中国联塑集团的信用评级为Ba1/BB+(穆迪/惠誉)。（完）

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