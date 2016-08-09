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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 16:43 BJT

全球贵金属：8月8日SPDR黄金持仓减少0.67%，iShares白银持仓增0.27%

路透8月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减少0.
67%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量则增加0.27%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动   　  增减
    SPDR      31,308,804.5  8月8日  31,518,784.1  　8月5日       -209,979.6  -0.67%
    iShares  351,765,164.6  8月8日 350,815,154.6  　8月5日        950,010.0   0.27%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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