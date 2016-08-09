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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 16:55 BJT

台湾汇市：台币连四日收升并续创逾一年高位，出口好转有助资金行情延续

* 台币第四日收升，续创逾一年高位
    * 全球央行持续宽松有助资金行情
    * 台币明日区间料在31.300-31.550

    路透台北8月9日 - 台币兑美元 周二第四日收升，续创逾一年收盘高位。交易
员表示，因台湾出口年增率转正，且全球宽松资金外溢效应持续激励外资汇入，惟午后国际
美元略走强且股市收盘仅微涨，令台币涨幅收敛。   
    
    他们指出，继英国央行重启量化宽松政策后，外界普遍预计新西兰央行将降息，对资金
行情料增添动能。包括主权基金在内的资金持续流入台湾等新兴亚洲市场，使得相关货币易
升难贬。且台湾7月出口结束连17个月衰退，基本面好转也对股汇市有利。
    
    〞亚洲国家利率高且经济稳定，股市也较强，资金还是持续进来。〞一位银行交易员说
。
    
    他表示，今日外资一早还是持续汇入，且出口商眼见美元跌破31.500价位也加大抛汇力
道，使得台币一度升向31.400，但午后台股收盘仅微涨，且美元也转强，海外NDF一个月期
美元/台币折价幅度收敛，使得台币未再进一步扩大升值幅度。
    
    另一公股银行交易员则称，今日汇市的走势基本与上日一样，还是由外资主导，不过交
易量较上日略为减少，显示在经过一波上涨后，投资人对外资是否还会源源不绝地汇入抱持
观望。
    
    一位银行交易主管认为，台币后市还是会与韩元与台股高度连动，在外资尚未变脸前，
台币继续看升不看贬。    
    
    台湾财政部周一公布，7月出口金额较上年同期回升1.2%。该数据优于预期的年减2.0%
，正式结束先前连17个月的衰退。   
        
    台币兑美元今日收升5.7分报31.455，此前收盘高位在去年7月23日的31.452。
    
    交易员预料明日台币兑美元区间在31.300-31.550。

    台湾股市周二连四日收升，续创13个月高位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆
资在台股买超65.21亿台币，连续四个交易日 买超共计259.92亿台币。   
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.264/31.324，上日收
在31.310。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     31.455     31.512   31.400-31.519   31.500     6.59    6.79
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     31.453     31.510   31.400-31.500   31.500    2.975    2.99
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.115/-0.100              -0.140/-0.120
 美元/台币六个月期        -0.290/-0.265              -0.320/-0.285
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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