台湾汇市：台币连四日收升并续创逾一年高位，出口好转有助资金行情延续

* 台币第四日收升，续创逾一年高位 * 全球央行持续宽松有助资金行情 * 台币明日区间料在31.300-31.550 路透台北8月9日 - 台币兑美元 周二第四日收升，续创逾一年收盘高位。交易 员表示，因台湾出口年增率转正，且全球宽松资金外溢效应持续激励外资汇入，惟午后国际 美元略走强且股市收盘仅微涨，令台币涨幅收敛。 他们指出，继英国央行重启量化宽松政策后，外界普遍预计新西兰央行将降息，对资金 行情料增添动能。包括主权基金在内的资金持续流入台湾等新兴亚洲市场，使得相关货币易 升难贬。且台湾7月出口结束连17个月衰退，基本面好转也对股汇市有利。 〞亚洲国家利率高且经济稳定，股市也较强，资金还是持续进来。〞一位银行交易员说 。 他表示，今日外资一早还是持续汇入，且出口商眼见美元跌破31.500价位也加大抛汇力 道，使得台币一度升向31.400，但午后台股收盘仅微涨，且美元也转强，海外NDF一个月期 美元/台币折价幅度收敛，使得台币未再进一步扩大升值幅度。 另一公股银行交易员则称，今日汇市的走势基本与上日一样，还是由外资主导，不过交 易量较上日略为减少，显示在经过一波上涨后，投资人对外资是否还会源源不绝地汇入抱持 观望。 一位银行交易主管认为，台币后市还是会与韩元与台股高度连动，在外资尚未变脸前， 台币继续看升不看贬。 台湾财政部周一公布，7月出口金额较上年同期回升1.2%。该数据优于预期的年减2.0% ，正式结束先前连17个月的衰退。 台币兑美元今日收升5.7分报31.455，此前收盘高位在去年7月23日的31.452。 交易员预料明日台币兑美元区间在31.300-31.550。 台湾股市周二连四日收升，续创13个月高位。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆 资在台股买超65.21亿台币，连续四个交易日 买超共计259.92亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.264/31.324，上日收 在31.310。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.455 31.512 31.400-31.519 31.500 6.59 6.79 司 元太外汇经纪公 31.453 31.510 31.400-31.500 31.500 2.975 2.99 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.115/-0.100 -0.140/-0.120 美元/台币六个月期 -0.290/-0.265 -0.320/-0.285 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 乔艳红)