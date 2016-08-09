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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 16:49 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月9日

路透香港8月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:48时，1港元=0.85872人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为25.51%，高于上交易日收盘的25.16%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元      A/H股比价
                                                          )        
 工商银行                                      4.37          4.58              1.11
 建设银行                                      5.10          5.47              1.09
 中国银行                                      3.36          3.31              1.18
 农业银行                                      3.13          2.95              1.24
 招商银行                                     17.17         17.44              1.15
 中信银行                                      6.06          5.03              1.40
 交通银行                                      5.63          5.50              1.19
 民生银行                                      9.24          8.30              1.30
 中国人寿                                     20.83         18.06              1.34
 中国平安                                     32.54         37.50              1.01
 中国太保                                     26.94         28.25              1.11
 中信证券                                     16.43         17.08              1.12
 新华人寿                                     40.23         28.50              1.64
 海通证券                                     15.51         13.18              1.37
 华能国际                                      7.22          4.76              1.77
 大唐发电                                      4.07          2.01              2.36
 华电国际                                      5.35          3.71              1.68
 中煤能源                                      5.87          4.13              1.66
 中国神华                                     15.27         14.94              1.19
 中国石油                                      7.28          5.33              1.59
 兖州煤业                                     12.99          5.02              3.01
 中国石化                                      4.88          5.59              1.02
 上海石化                                      6.13          3.94              1.81
 中海油服                                     12.23          6.18              2.30
 仪征化纤                                      3.88          1.53              2.95
 中国铝业                                      3.94          2.80              1.64
 江西铜业                                     14.95          9.38              1.86
 洛阳钼业                                      4.07          1.80              2.63
 紫金矿业                                      3.48          2.92              1.39
 马钢股份                                      2.69          1.89              1.66
 鞍钢股份                                      4.28          4.00              1.25
 重庆钢铁                                      2.52          2.05              1.43
 海螺水泥                                     16.89         21.90              0.90
 洛阳玻璃                                     26.30          4.61              6.64
 京城机电                                     10.64          3.16              3.92
 中联重科                                      4.22          2.66              1.85
 金隅股份                                      4.16          3.13              1.55
 中国国航                                      7.98          5.96              1.56
 东方航空                                      6.86          4.33              1.84
 南方航空                                      7.96          5.18              1.79
 中国远洋                                      5.22          2.81              2.16
 中海集运                                      4.03          1.73              2.71
 中集集团                                     13.83          9.13              1.76
 中海发展                                      6.45          4.64              1.62
 宁沪高速                                      8.97         11.04              0.95
 深高速                                        8.29          7.53              1.28
 成渝高速                                      4.76          2.75              2.02
 皖通高速                                     13.77          6.30              2.55
 广深铁路                                      4.11          3.92              1.22
 中国南车                                      9.02          7.36              1.43
 中国交建                                     11.11          9.37              1.38
 中国铁建                                      9.11         10.10              1.05
 中国中铁                                      7.00          6.31              1.29
 长城汽车                                     10.61          8.43              1.47
 比亚迪                                       59.15         49.90              1.38
 广汽集团                                     25.52         11.24              2.64
 青岛啤酒                                     29.81         28.60              1.21
 白云山                                       26.32         19.80              1.55
 新华制药                                     11.24          5.38              2.43
 海信科龙                                     11.26          5.40              2.43
 南京熊猫                                     16.00          6.40              2.91
 晨鸣纸业                                      8.90          7.12              1.46
 上海医药                                     19.91         19.06              1.22
 中兴通讯                                     14.84         11.18              1.55
 东方电气                                      9.89          6.15              1.87
 潍柴动力                                      9.09         10.24              1.03
 东北电气                                      6.12          2.74              2.60
 广船国际                                     29.50         12.16              2.83
 昆明机床                                      6.83          2.32              3.43
 一拖股份                                      9.48          4.09              2.70
 北辰实业                                      4.27          2.53              1.97
 创业环保                                      7.97          3.79              2.45
 中国中冶                                      3.82          2.47              1.80
 金风科技                                     16.07         11.60              1.61
 丽珠                                         48.16         41.00              1.37
 万科                                         21.97         19.50              1.31
 郑煤机                                        5.71          3.34              1.99
 大连港                                        2.51          1.60              1.83
 山东墨龙                                      8.54          3.21              3.10
 浙江世宝                                     30.77          9.30              3.85
 复星医药                                     21.63         19.04              1.32
 光大银行                                      3.86          3.53              1.27
 东江环保                                     19.25         12.90              1.74
 上海电气                                      8.17          3.28              2.90
 广发证券                                     16.82         17.82              1.10
 华泰证券                                     19.01         16.52              1.34
 东方证券                                     16.53          8.23              2.34
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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