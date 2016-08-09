《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月9日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:48时，1港元=0.85872人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为25.51%，高于上交易日收盘的25.16%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.37 4.58 1.11 建设银行 5.10 5.47 1.09 中国银行 3.36 3.31 1.18 农业银行 3.13 2.95 1.24 招商银行 17.17 17.44 1.15 中信银行 6.06 5.03 1.40 交通银行 5.63 5.50 1.19 民生银行 9.24 8.30 1.30 中国人寿 20.83 18.06 1.34 中国平安 32.54 37.50 1.01 中国太保 26.94 28.25 1.11 中信证券 16.43 17.08 1.12 新华人寿 40.23 28.50 1.64 海通证券 15.51 13.18 1.37 华能国际 7.22 4.76 1.77 大唐发电 4.07 2.01 2.36 华电国际 5.35 3.71 1.68 中煤能源 5.87 4.13 1.66 中国神华 15.27 14.94 1.19 中国石油 7.28 5.33 1.59 兖州煤业 12.99 5.02 3.01 中国石化 4.88 5.59 1.02 上海石化 6.13 3.94 1.81 中海油服 12.23 6.18 2.30 仪征化纤 3.88 1.53 2.95 中国铝业 3.94 2.80 1.64 江西铜业 14.95 9.38 1.86 洛阳钼业 4.07 1.80 2.63 紫金矿业 3.48 2.92 1.39 马钢股份 2.69 1.89 1.66 鞍钢股份 4.28 4.00 1.25 重庆钢铁 2.52 2.05 1.43 海螺水泥 16.89 21.90 0.90 洛阳玻璃 26.30 4.61 6.64 京城机电 10.64 3.16 3.92 中联重科 4.22 2.66 1.85 金隅股份 4.16 3.13 1.55 中国国航 7.98 5.96 1.56 东方航空 6.86 4.33 1.84 南方航空 7.96 5.18 1.79 中国远洋 5.22 2.81 2.16 中海集运 4.03 1.73 2.71 中集集团 13.83 9.13 1.76 中海发展 6.45 4.64 1.62 宁沪高速 8.97 11.04 0.95 深高速 8.29 7.53 1.28 成渝高速 4.76 2.75 2.02 皖通高速 13.77 6.30 2.55 广深铁路 4.11 3.92 1.22 中国南车 9.02 7.36 1.43 中国交建 11.11 9.37 1.38 中国铁建 9.11 10.10 1.05 中国中铁 7.00 6.31 1.29 长城汽车 10.61 8.43 1.47 比亚迪 59.15 49.90 1.38 广汽集团 25.52 11.24 2.64 青岛啤酒 29.81 28.60 1.21 白云山 26.32 19.80 1.55 新华制药 11.24 5.38 2.43 海信科龙 11.26 5.40 2.43 南京熊猫 16.00 6.40 2.91 晨鸣纸业 8.90 7.12 1.46 上海医药 19.91 19.06 1.22 中兴通讯 14.84 11.18 1.55 东方电气 9.89 6.15 1.87 潍柴动力 9.09 10.24 1.03 东北电气 6.12 2.74 2.60 广船国际 29.50 12.16 2.83 昆明机床 6.83 2.32 3.43 一拖股份 9.48 4.09 2.70 北辰实业 4.27 2.53 1.97 创业环保 7.97 3.79 2.45 中国中冶 3.82 2.47 1.80 金风科技 16.07 11.60 1.61 丽珠 48.16 41.00 1.37 万科 21.97 19.50 1.31 郑煤机 5.71 3.34 1.99 大连港 2.51 1.60 1.83 山东墨龙 8.54 3.21 3.10 浙江世宝 30.77 9.30 3.85 复星医药 21.63 19.04 1.32 光大银行 3.86 3.53 1.27 东江环保 19.25 12.90 1.74 上海电气 8.17 3.28 2.90 广发证券 16.82 17.82 1.10 华泰证券 19.01 16.52 1.34 东方证券 16.53 8.23 2.34 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿