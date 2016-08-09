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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 16:52 BJT

《汇市简讯》1.32加元前的卖单抑制美元涨势

0840 GMT 
    
    * 美元/加元在1.32加元之前遇到新阻力，此前曾升至1.3186(亚洲时
段高点)
    * 1.3190是欧洲盘初高点，1.3200是两份就业报告公布后周五所及高
点
    * 1.3197是周一亚洲早盘高点，1.3135为之后的低点
    * 200日移动均线切入位1.3311是突破1.3200之后的目标之一
    * 美国原油报每桶42.75美元，周一上涨1.2美元至每桶43美元。(完)

      
      
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 (编译 李春喜 审校 张明钧)

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