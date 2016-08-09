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货币新闻 | 2016年 8月 9日 星期二 18:30 BJT

投行观点：MICROCHIP TECHNOLOGY 目标价从43美元调升至49美元，评等为卖出--高盛

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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