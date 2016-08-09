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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 17:09 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低近2%，受投机客抛盘拖累

1月TOCOM期胶合约 <0#2JRU:>收低2.9日圆或1.9%，报每公斤153.4日圆(1.50美元)。

东京期胶稍早触及157.6日圆的高位，为7月29日以来最高。

东京期胶一度低见151.3日圆，之后在下午扳回一些失土。

上海期交所主力1月期胶 下跌225元人民币，收报每吨12,615元人民币(1,893.69美元)。

“由于TOCOM指标期胶并未跌破150日圆，我预期未来一个月将会再度上涨，并升向170日圆，”交易员表示。

新加坡商品交易所(SICOM)周二因假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/戴素萍 审校 于春红/杜明霞)

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