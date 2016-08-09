欧洲汇市：英镑兑美元跌至一个月低位，受央行委员利率看法所惯压

最新公布的数据显示，英国国家统计局公布，英国第二季工业生产创1999年以来最大增幅；6月工业生产较前月增长0.1%，符合分析师预期。

但是不利于英镑的是，英国6月贸易逆差飙升，商品和服务进口为489.27亿英镑，创纪录最高，从欧盟商品进口亦创纪录高位。

“工业生产数据符合预估，而贸易逆差高于预期，”西联银行公司债销售主管Tobias Davis称，“但英镑/美元似乎并未企稳，我们预计抛压将继续累积。”

欧元兑英镑 涨0.3%至0.8530，此前曾涨至0.85405，也是一个月最高。

上周英国央行会议之前，投机客一直在卖出英镑。英国央行在会议上降息至纪录低点，并宣布采取量化宽松措施，以缓冲英国退欧公投对经济的冲击。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，投机客对英镑的空头押注在英国央行上周召开会议前升至纪录高位。

汇丰银行称，由于经常帐赤字不断扩大，未来几个月英镑可能进一步下跌。他们预计到年底时英镑将触及1.20美元，2017年底时跌至1.10美元，届时欧元/英镑料触及平价。(完)

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