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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 17:33 BJT

土耳其政经：政变过后土耳其民众将110亿美元外汇转换成里拉--总理

路透安卡拉8月9日 - 土耳其总理Binali Yildirim周二表示，自上月失败政变过后，土耳其民众已将110亿美元外汇转换成里拉，为经济注入活血。

他在对国会执政党正义与发展党(AK Party)议员发表演说时表示，土耳其正努力降低房屋贷款利率，在政变失败进行清理过后，将聘任1.5万名新任教师以及1.0万名新警力。(完)

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