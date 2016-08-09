港股业绩：冠君产信托上半年分派同比增14.9%，看好中环项目租金增长潜力

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 受旗下中环甲级写字楼项目租金显着上升带动，房地产信托基金--冠君产信托 周二公布的上半年每基金单位分派同比增14.9%。管理层表示，以该项目最近达成的租金水平推算，未来在续租或重订租金时，最少有三成的租金增长潜力。
冠君产信托持有中环＂花园道三号＂的甲级商厦项目，以及购物旺区旺角＂朗豪坊＂商场和办公大楼。截至6月底止半年，该基金的租金收益总额同比增12.2%至11.23亿港元，其中＂花园道三号＂升幅达22.2%，＂朗豪坊＂商场和办公大楼则分别升3.2%和4.5%。上半年每基金单位分派为0.1096港元，去年同期为0.0954港元。
冠君产信托行政总裁王家琦在业绩发布会上称，＂花园道三号＂最新达成的租金每平尺逾100港元，而至6月底项目现收尺租平均为76.59港元，因此未来租金将有至少三成的上升潜力。
＂花园道三号＂今年大部分的续租或租金检讨已大致完成，而明年将有13.3%和12.6%的楼面面积分别租约到期及进行租金检讨。
至于＂朗豪坊＂办公大楼6月底的尺租为38.24港元，去年底为37.5港元。购物商场部分，因受到香港零售销售额下跌影响，上半年商场租户的销售额下跌6.4%，但仍优于整体香港零售销货额10.5%的跌幅。
王家琦表示，预计下半年商户销售额会继续跟随大市趋势，但相信表现仍会优于大市。商场基本租金今年应可保持轻微增长，但在零售市道及整体经济不明朗下，其增长持续性于明年或将受压。该商场的租金收益中，91%为基本租金，9%为与租户销售额挂钩的分成租金。去年同期两者比例为88%及12%。
此外，冠君产信托表示，因其到2019年才有再融资需要，且此前再融资安排所节省的利息息差，令实际年利率下调至6月底的1.7%，这将对该基金的盈利有正面影响。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿