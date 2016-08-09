港股业绩：冠君产信托上半年分派同比增14.9%，看好中环项目租金增长潜力

路透香港8月9日 - 受旗下中环甲级写字楼项目租金显着上升带动，房地产信托基金--冠君产信托 周二公布的上半年每基金单位分派同比增14.9%。管理层表示，以该项目最近达成的租金水平推算，未来在续租或重订租金时，最少有三成的租金增长潜力。

冠君产信托持有中环＂花园道三号＂的甲级商厦项目，以及购物旺区旺角＂朗豪坊＂商场和办公大楼。截至6月底止半年，该基金的租金收益总额同比增12.2%至11.23亿港元，其中＂花园道三号＂升幅达22.2%，＂朗豪坊＂商场和办公大楼则分别升3.2%和4.5%。上半年每基金单位分派为0.1096港元，去年同期为0.0954港元。

冠君产信托行政总裁王家琦在业绩发布会上称，＂花园道三号＂最新达成的租金每平尺逾100港元，而至6月底项目现收尺租平均为76.59港元，因此未来租金将有至少三成的上升潜力。

＂花园道三号＂今年大部分的续租或租金检讨已大致完成，而明年将有13.3%和12.6%的楼面面积分别租约到期及进行租金检讨。

至于＂朗豪坊＂办公大楼6月底的尺租为38.24港元，去年底为37.5港元。购物商场部分，因受到香港零售销售额下跌影响，上半年商场租户的销售额下跌6.4%，但仍优于整体香港零售销货额10.5%的跌幅。

王家琦表示，预计下半年商户销售额会继续跟随大市趋势，但相信表现仍会优于大市。商场基本租金今年应可保持轻微增长，但在零售市道及整体经济不明朗下，其增长持续性于明年或将受压。该商场的租金收益中，91%为基本租金，9%为与租户销售额挂钩的分成租金。去年同期两者比例为88%及12%。