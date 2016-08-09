东南亚股市：多数收升，中国通胀数据疲软点燃出台刺激利好憧憬

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
AP Securities的Grace Aller称，“我认为本周菲律宾股市走势将更加关注企业财报， ” 泰国股市收高0.4%，连续第五日上涨，触及15个月收盘高位。 能源和电信类股领涨。Thai Oil PCL 收升4%，周一公布季度获利上升。 越南股市 收涨逾1%，受能源类股涨势提振。 印尼股市 微幅收低，马来西亚股市 大致收平。 亚洲股市上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.1%。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 380.41 0.53 +0.14 +14.30 332.82 新加坡 2870.78 42.61 +1.51 -0.41 2882.73 马来西亚 1671.71 -0.97 -0.06 -1.23 1692.51 泰国 1548.21 5.95 +0.39 +20.20 1288.02 印尼 5440.29 -18.69 -0.34 +18.45 4593.01 菲律宾 8055.06 61.48 +0.77 +15.87 6952.08 越南 637.34 7.88 +1.25 +10.07 579.03 (完)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿