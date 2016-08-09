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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 18:01 BJT

东南亚股市：多数收升，中国通胀数据疲软点燃出台刺激利好憧憬

AP Securities的Grace Aller称，“我认为本周菲律宾股市走势将更加关注企业财报，
”
    
    泰国股市收高0.4%，连续第五日上涨，触及15个月收盘高位。
    
    能源和电信类股领涨。Thai Oil PCL 收升4%，周一公布季度获利上升。
    
    越南股市 收涨逾1%，受能源类股涨势提振。
    
    印尼股市 微幅收低，马来西亚股市 大致收平。
    
    亚洲股市上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.1%。
        
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   380.41     0.53   +0.14  +14.30   332.82
    新加坡                     2870.78    42.61   +1.51   -0.41  2882.73
    马来西亚                  1671.71    -0.97   -0.06   -1.23  1692.51
    泰国                      1548.21     5.95   +0.39  +20.20  1288.02
    印尼                      5440.29   -18.69   -0.34  +18.45  4593.01
    菲律宾                     8055.06    61.48   +0.77  +15.87  6952.08
    越南                        637.34     7.88   +1.25  +10.07   579.03
    (完)

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