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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 18:10 BJT

路透基点：台湾奇美材料入市寻求1.24亿美元五年期贷款--TRLPC

路透香港8月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的奇美材料科技股份有限公司正在市场寻求1.24亿美元五年期融资。

台湾银行和彰化商业银行为本案的牵头行兼簿记行。台湾银行还是额度代理行。

贷款有两年延展权，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点，则超出部分由借款人支付。

银行受邀以两个层次参贷：承贷1,200万美元及以上，获得经理行头衔，手续费18个基点；承贷600-1,190万美元，获得参贷行头衔，手续费12个基点。

在30个月宽限期过后，贷款分六次每半年不等额偿还：8%(1-2)、9%(3-4)、10%(5)以及56%(6)。

借款人为奇美材料科技(昆山)有限公司，是奇美材料在中国江苏省昆山市的子公司。

奇美生产液晶显示器(LCD)用偏光片(膜)。资金将用于建造江苏昆山的两条生产线，成本估计为2.98亿美元。工厂计划于明年初投入使用。

母公司奇美材料、位于杭州的锦江集团，以及浙江任远进出口有限公司是本融资案的担保人，三家公司分别拥有奇美材料科技(昆山)有限公司49%、46%和5%的股份。

借款人上次探询市场是在2015年8月，寻求1亿美元五年期贷款，但资金最后没有落实。（完）

(编译 高琦 审校 刘秀红)

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