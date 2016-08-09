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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 18:31 BJT

标题新闻：荷兰2017年经济增长预估从2.1%调降至1.6%，受累于英国公投脱欧--CPB

CPB为荷兰经济政策分析局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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