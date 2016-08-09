版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 9日 星期二 18:35 BJT

美国个股：达美航空周二仍将取消近250个航班

路透8月9日 - 达美航空 表示，周二取消近250个航班，公司正在设法恢复运作。达美航空电脑系统因遭遇停电，导致约1,000个航班取消。

“我们昨天在几个小时内已让系统恢复上线，并恢复航班，但目前仍是在修复状态下运作，”达美航空周二发表声明稿指出。

达美航空的电脑系统周一发生停电意外，导致飞机无法起飞，大批乘客受到影响。(完) (编译 蔡美珍；审校　戴素萍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐