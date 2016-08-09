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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 19:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至两个月高点，供应紧缩

路透吉隆坡8月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨至两个月高点，因实货供应紧缩，且大连商品交易所竞争植物油价格亦上涨。

指标10月棕榈油期货 上涨1.1%，至每吨2,466马币。

盘中一度触及2,490马币，为6月15以来最高，八个交易日以来有七个交易日上涨。

周二交易量为40,029口，低于2015年均量44,600口。

一名吉隆坡期货交易商表示，“近期市场有些吃紧”，他将之归因于需求好转。

“产出增幅也放缓。”

路透调查预估，马来西亚7月棕榈油产出将较前月增加3.8%至159万吨，为11月以来最强劲产出水准，但为2010年以来的7月最低水准。

调查同时预估，马来西亚7月棕榈油出货将较6月增加13.9%至129万吨，呼应船货调查机构出口数据。

Societe Generale de Surveillance公布7月出口增加15.4%，Intertek Testing Services则公布出口增加12.7%。

大连商品交易所竞争油品走强，也令棕榈油获得支撑。大连1月豆油 上涨1.5%，1月棕榈油期货 大涨2.5%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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