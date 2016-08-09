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货币新闻 | 2016年 8月 9日 星期二 19:18 BJT

美股业绩：蔻驰北美同店销售增2%为三年来首见成长，因减少促销

路透8月9日 - 手提包制造商蔻驰(Coach) 公布北美开业至少一年以上店面同店营收成长2%，为逾三年来首见，因该公司减少促销。

研究机构Consensus Metrix数据显示，分析师原本平均预期同店销售成长1.8%。

7月2日止第四季净利成长至8,150万美元，每股获利为0.29美元，上年同期分别为1,170万美元及0.04美元。

净营收成长15%至11.5亿美元。(完)
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