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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 20:16 BJT

印度央行：总裁拉詹称货币政策委员会将提供流动性立场指引

路透孟买8月9日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，他从未在演说中批评过政府，这些演说曾招致右翼政界领袖的强烈抨击。

拉詹将在9月4日卸任，他出人意外的不续任决定，引发外界揣测他的一些演说内容惹恼了印度总理莫迪所带领的政府。

拉詹表示，货币政策委员会将必定会提供流动性立场指引。(完) (编译 戴素萍 审校　张明钧)

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