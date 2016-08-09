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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 20:40 BJT

标题新闻：加拿大7月房屋开工较6月下滑13.3%，环比年率降至198,395户--CMHC

注：CMHC为Canadian Mortgage and Housing Corp的缩写

(完)

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