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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 21:59 BJT

美国热股：蔻驰季度业绩和财测充其量是喜忧参半，盘初小跌

路透8月9日 - 手包制造商蔻驰(Coach) 公布北美开业至少一年以上店面同店营收成长2%，为逾三年来首见，因该公司减少促销。但该公司公布的每股收益预期略低于目前分析师的预估，营收预估也处于公司自身预估区间的低端。因此，其第四季业绩和财测充其量是喜忧参半。

蔻驰周二盘初下跌0.072%，报美41.42元。(完)

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