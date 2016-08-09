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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 21:52 BJT

美国热股：达美航空遭遇停电后正设法恢复运作，盘初小涨

路透8月9日 - 达美航空 表示，周二取消近250个航班，公司目前正在设法恢复运作。达美航空电脑系统因停电瘫痪，导致约1,000个航班取消。

达美航空周二盘初小涨0.19%，报37.51美元。(完)

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