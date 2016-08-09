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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 21:49 BJT

美国热股：阿里巴巴愿助海外科技公司在华开展业务，盘初小跌

路透8月9日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴 旗下云计算业务阿里云在一份声明中表示，愿与德国思爱普 等海外科技公司组建合资企业或建立伙伴关系，帮助它们克服在华开展业务的障碍。目前中国市场上海外科技企业面临越来越严格的政府审查。

阿里巴巴周二盘初小跌0.47%，报84.96美元。(完)

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