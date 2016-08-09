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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 21:40 BJT

美国热股：Valeant Pharmaceuticals称将进行重组，盘初大涨逾11%

路透8月9日 - Valeant Pharmaceuticals International Inc 周二表示将进行重组，并维持全年财测不变；该公司业务模式备受受批评，正试图挽回投资人信心。

Valeant Pharmaceuticals周二盘初大涨11.76%，报25.09美元。(完)

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