欧洲汇市：英镑跌至一个月低位，因英国央行决策者称或加大宽松力度

路透伦敦8月9日 - 英镑周二触及一个月低位，受英国央行货币政策委员麦卡弗蒂的谈话拖累。麦卡弗蒂称，如果英国经济加速下滑，可能需要更多量化宽松政策。

麦卡弗蒂在给泰晤士报撰写的文章中写道，利率可进一步下调，更接近于零，并且量化宽松可加码。 麦卡弗蒂也谨慎的表示，反映英国经济下滑程度的信息仍然有限。

英镑兑美元 下跌0.6%至1.2956美元，此为7月11日以来最低。在与预期相符的6月工业生产数据公布后，英镑小幅回升至1.30美元。

英国国家统计局公布，英国第二季工业生产创1999年以来最大增幅；6月工业生产较前月增长0.1%，符合分析师预期。

但是不利于英镑的是，英国6月贸易逆差飙升，商品和服务进口为489.27亿英镑，创纪录最高，从欧盟商品进口亦创纪录高位。

根据英国国家经济社会研究院(NIESR)周二的预估显示，在英国公投决定退出欧盟后的7月，英国经济开始萎缩。

“工业生产数据符合预估，而贸易逆差高于预期，”西联银行英国公司债销售主管Tobias Davis称，他预计英镑在短期内仍然承压。

一些交易商表示，英债收益率 跌至纪录低位，也向英镑施加压力。

欧元兑英镑 涨0.7%至0.8566英镑，也触及一个月最高。

上周英国央行会议之前，投机客一直在卖出英镑。英国央行在会议上降息至纪录低点，并宣布采取量化宽松措施，以缓冲英国退欧公投对经济的冲击。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，投机客对英镑的空头押注在英国央行上周召开会议前升至纪录高位。