欧洲汇市：英镑跌至一个月低位，因英国央行决策者称或加大宽松力度

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透伦敦8月9日 - 英镑周二触及一个月低位，受英国央行货币政策委员麦卡弗蒂的谈话拖累。麦卡弗蒂称，如果英国经济加速下滑，可能需要更多量化宽松政策。
麦卡弗蒂在给泰晤士报撰写的文章中写道，利率可进一步下调，更接近于零，并且量化宽松可加码。 麦卡弗蒂也谨慎的表示，反映英国经济下滑程度的信息仍然有限。
英镑兑美元 下跌0.6%至1.2956美元，此为7月11日以来最低。在与预期相符的6月工业生产数据公布后，英镑小幅回升至1.30美元。
英国国家统计局公布，英国第二季工业生产创1999年以来最大增幅；6月工业生产较前月增长0.1%，符合分析师预期。
但是不利于英镑的是，英国6月贸易逆差飙升，商品和服务进口为489.27亿英镑，创纪录最高，从欧盟商品进口亦创纪录高位。
根据英国国家经济社会研究院(NIESR)周二的预估显示，在英国公投决定退出欧盟后的7月，英国经济开始萎缩。
“工业生产数据符合预估，而贸易逆差高于预期，”西联银行英国公司债销售主管Tobias Davis称，他预计英镑在短期内仍然承压。
一些交易商表示，英债收益率 跌至纪录低位，也向英镑施加压力。
欧元兑英镑 涨0.7%至0.8566英镑，也触及一个月最高。
上周英国央行会议之前，投机客一直在卖出英镑。英国央行在会议上降息至纪录低点，并宣布采取量化宽松措施，以缓冲英国退欧公投对经济的冲击。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，投机客对英镑的空头押注在英国央行上周召开会议前升至纪录高位。
汇丰银行称，由于经常帐赤字不断扩大，未来几个月英镑可能进一步下跌。他们预计到年底时英镑将触及1.20美元，2017年底时跌至1.10美元，届时欧元/英镑料触及平价。(完)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64