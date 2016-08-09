欧元债市：西班牙10年期公债收益率触及纪录低位，无视该国政治僵局

路透伦敦8月9日 - 西班牙10年期公债收益率周二跌至纪录低位，寻找回报的买需盖过对西班牙政治的担忧，西班牙过去逾八个月都没能组成联合政府。

欧元区二线国家公债价格稳步上升，西班牙是其中的焦点。自6月26日西班牙议会选举以来，该国公债收益率 下跌多达73个基点，最终在周二降至纪录低位0.973%。

“所有二线欧债价格上涨，因为投资者寻找收益，但葡萄牙公债供应稀缺，意大利面临银行业问题，所以让西班牙公债得益，”BBVA利率策略师Jaime Costero说。

尽管6月26日西班牙议会选举再次没有政党得到大多数议席，但执政的人民党获得的议席比2015年12月那次的选举更多。分析师表示，这使西班牙组建联合政府的可能性增强，可避免进行第三次选举。

意大利和葡萄牙公债收益率在近几周也下跌，但跌幅小于西班牙公债的。

意大利公债收益率周一下跌，此前评级机构DBRS将意大利列入观察名单，令人怀疑意大利能否保住DBRS给予该国的 “A”评级。DBRS是四大主要评级机构中唯一一家保留意大利A级信用评等的机构。

葡萄牙方面，DBRS给予该国的评级为BBB(低)，是唯一一家给予葡萄牙投资级别评等的评级机构。如果DBRS下调葡萄牙的评级，葡萄牙公债将不符合欧洲央行量化宽松计划的购债条件。

不过，以上所有问题大部份被欧洲央行和其他主要央行的宽松政策提供的支撑所盖过，瑞穗的利率策略师Antoine Bouvet表示。

“我预计，二线欧债价格将进一步上涨，因波动性低和全球央行购买这类资产级别的行动提供了支撑。”

所有欧元区公债收益率下跌1-4个基点不等，爱尔兰10年期公债收益率 触及纪录低点0.36%，葡萄牙10年期公债 收益率 触及四个月低点2.80%。