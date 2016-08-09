纽约期市：原糖从一个月高位回落，因巴西雷亚尔涨势暂竭

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透纽约/伦敦8月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从昨日触及的一个月高位回落，录得一周来最大单日跌幅，因最大甘蔗种植国巴西的货币雷亚尔涨势暂竭。
阿拉比卡咖啡几无变动，可可下跌，此前未能升穿一重要心理位。
巴西兑美元 周二开盘延续涨势，升至逾一年最高水准，带动原糖价格上涨。
但当雷亚尔从高位回落，原糖回吐涨幅，且跌至平盘以下。
10月原糖期货 收跌0.16美分，或0.78%，报每磅20.39美分。10月白糖期货 收低3.70美元，或0.67%，报每吨549.40美元。
12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.05美分，或0.03%，报每磅1.4475美元。
交易员表示，巴西咖啡豆收割目前进度良好，预计将丰产。
交易商周二表示，未来数周越南咖啡豆供应预计收紧，因农户惜售，而一些买家转向买入印尼新收割的罗布斯塔咖啡豆。
9月罗布斯塔咖啡 收跌6美元，或0.33%，报每吨1,819美元。
12月纽约可可期货 收跌22美元，或0.74%，报每吨2,953美元。该合约盘中测试每吨3,000美元的关键心理位，但未能升穿该水准，之后回落。
12月伦敦可可期货 收低18英镑，报每吨2,350英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64