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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 03:50 BJT

纽约期市：原糖从一个月高位回落，因巴西雷亚尔涨势暂竭

路透纽约/伦敦8月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从昨日触及的一个月高位回落，录得一周来最大单日跌幅，因最大甘蔗种植国巴西的货币雷亚尔涨势暂竭。

阿拉比卡咖啡几无变动，可可下跌，此前未能升穿一重要心理位。

巴西兑美元 周二开盘延续涨势，升至逾一年最高水准，带动原糖价格上涨。

但当雷亚尔从高位回落，原糖回吐涨幅，且跌至平盘以下。

10月原糖期货 收跌0.16美分，或0.78%，报每磅20.39美分。10月白糖期货 收低3.70美元，或0.67%，报每吨549.40美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.05美分，或0.03%，报每磅1.4475美元。

交易员表示，巴西咖啡豆收割目前进度良好，预计将丰产。

交易商周二表示，未来数周越南咖啡豆供应预计收紧，因农户惜售，而一些买家转向买入印尼新收割的罗布斯塔咖啡豆。

9月罗布斯塔咖啡 收跌6美元，或0.33%，报每吨1,819美元。

12月纽约可可期货 收跌22美元，或0.74%，报每吨2,953美元。该合约盘中测试每吨3,000美元的关键心理位，但未能升穿该水准，之后回落。

12月伦敦可可期货 收低18英镑，报每吨2,350英镑。(完)

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