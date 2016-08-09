芝加哥期市：CBOT玉米在区间内交投且收低，静待美国农业部数据

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透芝加哥8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，整日在区间内交投，交易商表示，因美国中西部天气大致良好，为市场带来压力，且在美国农业部(USDA)周五公布月度供需报告公布前，投资者调整头寸。
指标CBOT-12月玉米合约 收低2-1/4美分，报每蒲式耳3.32-1/2美元。
美国农业部周五将公布8月供需报告，路透调查的分析师预计，农业部将上调2016/17年美国玉米产量预估和结转库存预估。
巴西政府作物供应机构Conab将该国2015/16年玉米总产量预估下调至6,848万吨，低于7月预估的6,914万吨和上年的8,467万吨。部分担心下调幅度会更大的交易员认为，今日的数据略为利空。
USDA周一稍晚称，美国玉米生长优良率为74%，低于上周的76%。路透调查的分析师预估为75%。
中国国家粮食交易中心表示，拍卖1.3917万吨2012年玉米，今年计划销售191.6081万吨国储玉米。
今日CBOT玉米期货成交量预计为322,033口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64