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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米在区间内交投且收低，静待美国农业部数据

路透芝加哥8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，整日在区间内交投，交易商表示，因美国中西部天气大致良好，为市场带来压力，且在美国农业部(USDA)周五公布月度供需报告公布前，投资者调整头寸。

指标CBOT-12月玉米合约 收低2-1/4美分，报每蒲式耳3.32-1/2美元。

美国农业部周五将公布8月供需报告，路透调查的分析师预计，农业部将上调2016/17年美国玉米产量预估和结转库存预估。

巴西政府作物供应机构Conab将该国2015/16年玉米总产量预估下调至6,848万吨，低于7月预估的6,914万吨和上年的8,467万吨。部分担心下调幅度会更大的交易员认为，今日的数据略为利空。

USDA周一稍晚称，美国玉米生长优良率为74%，低于上周的76%。路透调查的分析师预估为75%。

中国国家粮食交易中心表示，拍卖1.3917万吨2012年玉米，今年计划销售191.6081万吨国储玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为322,033口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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