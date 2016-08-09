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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 04:41 BJT

美国盘后：迪士尼下挫1.1%，此前公布业绩

路透8月9日 - 迪士尼 周二在美股盘后交易中下挫1.1%，此前公司公布业绩。

迪士尼公布季度营收增长9%，受助于<<奇幻森林>>(The Jungle Book)票房强劲。

迪士尼表示，截至7月2日第三季净利上升至26亿美元，或每股收益1.59美元，上年同期分别为24.8亿美元或1.45美元。

营收升至142.8亿美元，上年同期为131亿美元。

迪士尼也表示，将以10亿美元收购由美国职业棒球大联盟(Major League Baseball)成立的视频流公司BAMTech的33%股权。迪士尼获得在未来数年取得该公司大部份股权的选项。(完) 　　

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